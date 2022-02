Stiri pe aceeasi tema

- Unii artiști romani caștiga o pensie infima, deși au o viața in spate de munca, in timp ce alții incaseaza cumulat salarii și pensii extrem de mari, ajungand la sume enorme, la care niciun pensionar nu indraznește sa viseze macar. Tudor Gheorghe este unul dintre cei mai apreciați și iubiți artiști de…

- Tudor Gheorghe a ajuns la frumoasa varsta de 76 de ani, insa nu dorește sa ofere detalii despre aventurile sale prin orașelul constațean, ce a devenit stațiune balneara din 1899, insa recunoaște ca-i face teribil de bine, astfel ca nu a lipsit de acolo in ultimii 12 ani. Nu mulți știu acest lucru, insa…

- Decizia a fost luata ieri, 1 februarie 2022, de catre Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Magistratul va iesi la pensie chiar de la finele acestei luni, incepand cu data de 21 februarie 2022. Magistratul Teodora Petrescu, din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel…

- Ilie Nastase a dezvaluit ce pensie primește, dupa o cariera stralucita in tenis. Fostul sportiv nu se bucura de mulți bani de la stat, chiar daca toata lumea știe ca sta foarte bine din punct de vedere financiar.

- Premierul din Marea Britanie, Boris Johnson, a anunțat intr-un discurs de final de an ca țara „se descurca mai bine decat anul trecut”. Johnson a profitat de ocazie pentru a-i indemna pe cei nevaccinati sa se imunizeze. oris Johnson a lansat un mesaj de Anul Nou catre public, spunand ca „poziția noastra…

- Programul de guvernare PNL-PSD-UDMR: Creșterea salariului minim, al punctului de pensie și alocațiilor. Ce se intampla cu pensiile speciale Programul de guvernare PNL-PSD-UDMR: Creșterea salariului minim, al punctului de pensie și alocațiilor. Ce se intampla cu pensiile speciale Punctul de pensie va…

- Propunerea legislativa are in vedere modificarea legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin introducerea posibilitații transmiterii, de catre CNPP, la cerere, in format electronic (prin email sau in contul online deschis pe site-ul CNPP) a documentului care face dovada plații…