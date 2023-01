Ce pensie are Monica Tatoiu: „Am fost obișnuită să muncesc de la 16 ani” Monica Tatoiu are o pensie mare pentru omul de rand și afacerista explica și cum a ajuns la aceasta suma. Monica Tatoiu spune ca și-a platit tot timpul taxele și impozitele și de aceea acum are o pensie atat de mare, cu trei zerouri. Monica Tatoiu este, la baza, profesor de matematica, insa nu aceasta profesie i-a adus o pensie atat de mare. Și-a inceput cariera in invațamant, iar timp de 14 ani, in perioada 1996-2008, a condus o importanta companie de cosmetice din țara noastra. „Eu am inceput cu 600 de dolari (salariu n.r.) și am terminat cu 10.000 de euro pe cartea de munca”, scria Monica tatoiu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

