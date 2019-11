Ce pensie are Maria Ciobanu, după o viață dedicată muzicii.…

Una dintre cele mai indragite artiste de la noi, Maria Ciobanu, se afla pe „lista neagra” a statului roman, in materie de pensii oferite artiștilor care au bucurat generații intregi. Iubita cantareața are, insa, un anumit noroc: faptul ca are venituri suplimentare, datorita carora se intreține luna de luna.