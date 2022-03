Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Saveta Bogdan a dezvaluit ce pensie are. Cum se descurca artista cu banii, chiar daca are in spate o cariera de ani in muzica. Ce a marturisit indragita interpreta de muzica populara despre situația actuala prin care trec romanii din cauza creșterii prețurilor.

- Larisa Dragulescu continua sa vina cu detalii controversate și neștiute din trecutul ei! Dupa ce a recunoscut ca a fost escorta, fosta soție a lui Marian Dragulescu a marturisit cum și-a cunoscut, de fapt, partenerul de viața de acum! Declarații in excusivitate la Antena Stars!

- Presa din Ucraina anunța ca vineri, 11 martie, un grup de 10 militari ruși l-a rapit pe Ivan Fiodorov, primarul orașului Melitopol. Anterior, el refuzase sa coopereze cu armata rusa care au acaparat teritoriul orașului. Acest lucru a fost raportat pe canalul sau de Telegram de catre Anton…

- Un baiat in varsta de 11 ani din Zaporojie a ajuns noaptea trecuta singur in Slovacia, avand cu el doar un rucsac, o punga de plastic in mana, un pașaport și un numar de telefon scris cu pixul pe mana, conform Ministerului slovac de Interne.

- O fetița care a implinit joi 7 ani in tabara de refugiați de la Siret, județul Suceava, a avut parte de o surpriza. Pentru ea, cei din tabara au pregatit un tort și cadouri. „Au aflat ca este ziua ei. Din acel moment, cei din Tabara Mobila de la Siret s-au mobilizat. Cineva a plecat sa caute un tort,…

- Simona Hapciuc a dezvaluit intr-un interviu pentru Playtech cum se descurca cu banii dupa ce a disparut de pe micul ecran. Nu mai are niciun contract cu vreo televiziune, dar are alte joburi care ii aduc sume importante de bani. In urma cu doar cateva luni, Simona Hapciuc aparea la Antena Stars, la…

- Tudor Gheorghe este unul dintre cei mai apreciați artiști, actori și compozitori din țara noastra. Ce pensie primește acesta de la stat, dupa mulți ani de cariera, dar și cum se descurca cu banii.

- Ilie Nastase a dezvaluit ce pensie primește, dupa o cariera stralucita in tenis. Fostul sportiv nu se bucura de mulți bani de la stat, chiar daca toata lumea știe ca sta foarte bine din punct de vedere financiar.