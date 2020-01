Stiri pe aceeasi tema

- Daca pe unii ii apropie sarbatorile, alții nu reușesc sa ingroape securea razboiului nici inainte de intrarea in noul an, care ar trebui sa lase in urma toate scandalurile și neințelegerile acumulate in 2019. Totuși, in cazul foștilor soți Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu, 2020 ii va prinde pe…

- Claudia Patrașcanu a renascut, din propria cenușa, dupa divorț! Vedeta a inflorit și pare mai hotarata ca oricand sa iși schimbe viața, singura, alaturi de cei doi copii frumoși pe care ii are.

- Anul viitor pensionarii vor primi bani mai mulți la pensie. Actuala Lege a pensiilor, care prevede si majorarea cu 40% a punctului de pensie incepand cu data de 1 septembrie 2020 se va aplica in aceasta forma.

- Lupta dintre Claudia (39 de ani) si Gabi Badalau (34 de ani) continua, iar magistratii judecatoriei Bolintin Vale au dat o decizie provizorie in dosarul care priveste custodia celor doi baieti ai lor, Gabriel (5 ani) si Nicolas (3 ani). Astfel, cei doi baieti vor sta in Constanta, cu mama lor, urmand…

- Punctul de pensie in anul 2020 va fi majorat, au afirmat liberalii, care au spus ca vor respecta legea promulgata de președintele Klaus Iohannis. Astfel, valoarea punctului de pensie in anul 2020 este...

- Primarul comunei Șcheia, Vasile Andriciuc, și-a exercitat dreptul de vot la prima ora de dimineții el fiind insoțit de toata familia, soție, copii, nepoți și mama sa in varsta de 80 de ani. ”Am votat pentru un viitor mai bun pentru Romania, viitor care va prespune și noi investiții in comuna Șcheia.…

- Duminica, 3 noiembrie, a avut loc lansarea oficiala a Asociatiei „Traditie pentru Viitor”, printr-un eveniment sezatoare, organizat in incinta Scolii Gura Vaii. Intr-o atmosfera traditionala, cu joc, cantec si voie buna, la deschidere au luat parte membrii comunitatii, dar si reprezentanti ai primariei…

- 11 copii de la un club de judo și antrenorul lor, cazați la un hotel din Poiana Brașov, au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentara. Simptomele au aparut dupa micul dejun. Copiii au intre 7 și 11 ani, iar medicii au decis sa-i interneze pentru a le monitoriza starea de sanatate.