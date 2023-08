Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 19 ani, care a intrat cu masina intr-un grup de pietoni pe DN 39, in apropierea localitatii Vama Veche, omorand doua persoane si ranind alte trei, a fost retinut, potrivit Agerpres.''La data de 19 august, politisti din cadrul Serviciului Rutier au retinut, pentru 24 de ore, un barbat,…

- Ceea ce ar fi trebuit sa fie o vacanța de weekend pentru 8 tineri, s-a transformat intr-o adevarata drama. Motivul acestei schimbari este șoferul drogat care a ucis doi tineri, din cei 8, in localitatea 2 Mai, din județul Constanța. Acesta ar putea primi o pedeapsa fara drept de apel, in urma accidentului.…

- Șoferul de 19 ani, drogat, care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei in localitatea 2 Mai, a fost prins si dus la audieri.El a fost depistat pozitiv la trei droguri, dupa ce fugise de la locul accidentului, iar acum este dus la audieri, la Politia Mangalia.El…

- Șoferul are 19 ani și a consumat droguri inainte sa urce la volan și sa intre cu mașina intr-un grup de tineri in localitatea 2 Mai, a transmis Poliția Constanța.Accidentul a fost sesizat prin apel 112, sambata dimineața, 19 august, in jurul orei 5.30. Polițiștii au constatat ca tanarul de 19 ani a…

- Șoferul care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei, era drogat și a fugit de la locul accidentului, fiind depistat ulterior de polițiști in Vama Veche. El nu stia exact ce a facut, pentru ca era drogat. Condu

- Un accident extrem de grav a avut loc sambata dimineața pe litoral, in localitatea 2 Mai. O mașina a intrat intr-un grup de opt pietoni. Doi tineri au murit pe loc. Tragedia s-a petrecut sambata dimineața, in jurul orei 05:30, pe DN39/E87, drumul care leaga Mangalia de Vama Veche, in localitatea 2 Mai.…

- Șoferul care, in noaptea de 1 spre 2 iulie curent, a efectuat drifturi pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani al Capitalei, iar ulterior a provocat un accident și a incercat sa fuga, era in stare de ebrietate. Mai mult de atat, s-a stabilit ca individul era și drogat, scrie Realitatea.md. Informația…

- Din Ucraina in Republica Moldova cu piese și accesorii auto. Un barbat in varsta de 39 de ani a intrat in vama Tudora la volanul unui camion. Transporta in remorca mai multe marfuri, iar in țara noastra era doar in tranzit. Printre incarcatura de baza, șoferul, cetațean strain, a decis sa faca și niște…