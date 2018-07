Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Sectiei 6 de politie rurala Merei au depistat in trafic, pe drumul judetean 205 B, in localitatea Sahateni, un barbat in varsta de 50 de ani care conducea un autoturism neinmatriculat si cu numar fals.

- Politistii din cadrul Sectiei 6 de politie rurala Merei au depistat in trafic, pe drumul judetean 205 B, in localitatea Sahateni, un barbat in varsta de 50 de ani care conducea un autoturism neinmatriculat si cu numar fals. In urma verificarilor efectuate de politisti a reiesit faptul ca autoturismul…

- Un barbat din comuna Unguras este cercetat pentru conducerea unui autovehicul de teren neinmatriculat. Miercuri, 13 iunie, in jurul orei 15:30, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Dej au identificat un barbat, de 27 de ani, din comuna Unguras, care conducea un autoturism de teren neinmatriculat, pe…

- Polițiști din cadrul Sectiei 1 Politie Bacau au depistat in flagrant un tanar de 24 de ani, din comuna Buhoci, in timp ce conducea un autoturism pe strada Letea, neinmatriculat, avand montate placute cu numere provizorii de inmatriculare apartinand unui alt autovehicul. In urma verificarilor efectuate…

- In noaptea de duminica spre luni, 29-30 aprilie, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Beclean au depistat in trafic un barbat, de 37 ani, din Dej, in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat, pe DJ 172 K, prin localitatea Cireșoaia, avand o alcoolemie de peste 0,7 mg/l alcool pur in aerul expirat.…

- Polițiștii clujeni au depistat un barbat de 49 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea un autoturism desi avea dreptul de a conduce suspendat.”La data de 18 aprilie a.c., în jurul orei 23.30, politisti din cadrul Sectiei 7 Politie Cluj-Napoca - Compartimentul Siguranța…

- Politistii clujeni, cerceteaza un barbat de 45 de ani din Viseul de Sus, judetul Maramures, dupa ce l-au depistat conducând un autoturism în timp ce se afla într-o stare avansata de ebrietate. ”La data de 11 aprilie a.c., în jurul orei 01:30, politisti din…

- Un tanar, de 22 de ani, a fost depistat de polițiștii din Dej conducand un autoturism pe raza localitații Recea Cristur, deși nu deține permis de conducere. Marți seara, in jurul orei 19:30, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Dej au depistat un tanar, de 22 de ani, domiciliat in comuna Ileanda,…