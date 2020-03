Ce pedeapsă riscă poliţistul care a răspândit coronavirusul prin cluburile din Iași Pe masura ce convoaiele cu romani care lucreaza in strainatate trec granita, numarul persoanelor izolate la domiciliu in judetul Iasi creste. Ieri, 747 de ieseni erau in aceasta situatie, dar, spun medicii, fara simptomatologie si care sunt monitorizati zilnic. In cazul celor care nu respecta regimul de izolare sau de carantina, dar si in cazul celor care mint la ancheta epidemiologica, reprezentantii DSP atrag atentia asupra faptului ca celor vinovati li se d (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

