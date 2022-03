Stiri pe aceeasi tema

- Pe numele jurnalistei Marina Ovseanikova, care a protestat în direct la Pervîi Canal contra razboiului din Ucraina a fost începuta o verificare prealabila. Aceasta este suspectata de raspândirea „fake-urilor” despre armata rusa. Informația a fost confirmata de…

- Jurnalista rusa Marina Ovsianikova, care a protestat luni seara, in direct la televiziunea de stat Pervii Canal (Canal 1), afișand un banner impotriva razboiului in timpul programului de știri, a anunțat ca se afla in arest la domiciliu, potrivit portalului polonez de știri Onet. Inițial, jurnalista…

- Jurnalista Marina Ovsiannikova, arestata dupa ce a protestat luni seara fața de razboiul din Ucraina live la jurnalul de știri al televiziunii Pervii Kanal, din Rusia, spune ca nu regreta gestul sau indiferent de consecințe.„Nu știu ce se va intampla cu mine in viitorul apropiat. Avocatul meu mi-a spus…

- RESPECT! Marina Ovsiannikova, editor la Canalul 1 rusesc (televiziunea Pervii Kanal, controlata de statul rus), a fost arestata dupa ce a avut curajul de a intra in direct, intr-o emisiune de știri, cu un afiș pe care avertiza ca propaganda statului condus de Putin este mincinoasa in privința razboiului…

- Cel mai urmarit buletin de știri din Rusia a fost intrerupt luni seara de o femeie, care a dat buzna in studio pentru a protesta impotriva invaziei ruse din Ucraina. Aceasta a afișat o pancarta cu un mesaj dur la adresa Kremlinului, o mișcare extrem de curajoasa in Rusia. Scena a avut loc in cadrul…

- Netflix a luat o decizie dura și a anunțat ca se retrage complet din Rusia. Rețeaua sociala Tiktok, extrem de populara in Rusia, a anunțat ca iși limiteaza serviciile in aceasta țara, ca raspuns la cenzura impusa de Putin.

- O scrisoare deschisa semnata in ultimele zile de peste 300 de pastori evanghelici din Rusia condamna razboiul „spunand lucrurilor pe nume”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Miliardarul rus Roman Abramovich a decis sa vanda clubul de fotbal Chelsea, iar in anunțul privind vanzarea a comis o greșeala care se pedepsește in Rusia cu maxim 15 ani de inchisoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…