Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce tanara studenta la Medicina in varsta de 23 de ani, Burlacu Vanessa Ioana, era inmormantata, principalul suspect in cazul crimei care a indoliat o țara intreaga, Ahmed Sami El Bourkadi, de origini marocane, a fost prins de catre oamenii legii la Roma, deși și-a schimbat infațișarea pentru…

- Ahmed Sami El Bourkadi, suspectul dublului asasinat de la Iași, a venit pe data de 9 decembrie 2021 la spital. A spus ca are 20 de ani și nu a lasat niciun document pentru identificare. Acesta prezenta o plaga la mana dreapta. A fost dus in secția de chirurgie plastica, dar nu a mai revenit la UPU,…

- Vicedirectorul Institutului de Neurologie și Neurochirurgie din Capitala, Octavian Misic, risca pedeapsa penala dupa ce Autoritatea Naționala de Integritate a stabilit ca nu a declarat toate veniturile in perioada 2016-2019.

- Tatal vitreg al fetiței ucise și incendiate in Arad a fost reținut. El e principalul suspect al crimei ingrozitoare ce a avut loc in urma cu doua zile. Iata cum se fotografia cu minora inainte de tragedie.

- O femeie din București a fost arestata preventiv pentru 30 de zile fiind acuzata de ucidere din culpa și conducerea sub influența alcoolului, dupa ce a a fost implicata intr-un accident petrecut pe o strada din Sectorul 5 al Capitalei, in urma caruia un barbat a murit.

- Anchetatorii au descoperit ca victimele au baut tarie care conținea metanol, un alcool otravitor folosit de obicei in scopuri industriale, relateaza HotNews.ro . „Ca urmare, 18 persoane au murit din cauza consumului lichidului menționat”, a spus comisia.A fost deschisa o ancheta pentru „vanzarea de…

- Soțul artistei Maria Macsim Nicoara a fost acuzat de lasarea fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate și omor, iar primul termen in fața magistraților Judecatoriei a avut loc. Soțul mezzo-sopranei Maria Macsim Nicoara, acuzat de omor Amintim ca mezzo-soprana solista a Operei Nationale din Iași…

- In urma cu cateva zile barbatul a fost chemat la audieri, la DIICOT București, chiar de catre procurorul de caz. A fost audiat și i s-a adus acuzația la cunoștința: deținere de droguri in vederea consumului propriu, potrivit Antena3. Vorbim despre canabis, acesta a fost rezultatul obținut…