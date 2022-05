Cazul din Sighetu Marmației a uimit o intreaga Romanie. Dupa un apel la 112, oamenii legii au gasit trupul neinsuflețit al unui minor in varsta de 14 ani ascuns intr-un sac, in cușca animalului de companie al familiei. Iata ce pedeapsa primește, deocamdata, tatal copilului, un barbat in varsta de 48 de ani!