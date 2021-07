Stiri pe aceeasi tema

- Sorin, un roman rezident in Spania, a fost condamnat de o instanta din Lleida, dupa ce a provocat un accident in care a murit o tanara. Insa verdictul este considerat mult prea bland de parintii fetei, care l-au numit pe roman „terorist” si „kamikaze”.

- In cazul in care nu va putea fi extradat in Republica Moldova, desputatul Ilan Șor și-ar putea ispași pedeapsa in Israel, acolo unde potrivit unor surse s-ar afla acum. Declarațiile au fost facute de procurorul general, Alexandru Stoianoglo in cadrul emisiunii ”Puterea a patra”. ”Deși potrivit unei…

- Șoferii condamnați penal definitiv pentru ca au condus sub influența alcoolului risca inca o pedeapsa sau o amenda penala daca se urca la volan pe drumurile publice dupa pronuntarea hotararii definitive de condamnare si pana la anularea efectiva a permisului de conducere, conform unei decizii a Inaltei…

- Principalul suspect in cazul crimei și violului de la Corbu, un tanar de 29 de ani, și-a recunoscut faptele. El susține ca era drogat cand a intrat in locuința vecinilor sai și s-a enervat ca a gasit in casa numai 250 de lei. A vrut sa se razbune și l-a omorat pe capul familiei cu o maceta, iar pe fiica…

- Ofiter de politie Derek Chauvin, care a fot gasit vinovat pentru uciderea lui George Floyd, si-a aflat pedeapsa. El a fost condamnat la 22 de ani de inchisoare. Judecatorul Peter Cahill a citit sentinta in cadrul unei sedinte care a avut loc la tribunalul din comitatul Hennepin, unde Chauvin a fost…

- În vara anului trecut, tatal minorului Takács György a devenit suspect în cazul de ucidere a propriului sau fiu în vârsta de 8 ani. Minorul a fost gasit înjunghiat în piept în dimineașa zilei de 28 iulie 2020.…

- Plutonul de executie a fost introdus in Carolina de Sud pentru a aplica pedeapsa capitala condamnatilor la moarte care pot alege si scaunul electric, a anuntat luni guvernatorul acestui stat din sudul Statelor Unite, Henry McMaster, citat de AFP. "In weekend, am ratificat o lege care va permite statului…

- Un barbat a starnit revolta dupa ce a filmat și batjocorit patru polițiști care au murit sub ochii lui. Așa a ajuns sa fie demonizat de mass-media, ajungand „cel mai urat om din Australia“, scrie BBC. Richard Pusey a pledat vinovat, luna trecuta, pentru gestul care a revoltat Australia. Barbatul de…