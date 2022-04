Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, joi și vineri, polițiștii Secției 1 Groși au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii pe numele a doi barbați de 28 și 41 de ani din Șomcuta Mare și Groși. Aceștia au fost condamnați la pedeapsa inchisorii de 3 ani, 2 luni și 20 de zile inchisoare, respectiv…

- Joi, 14 aprilie, polițiștii Secției 6 Sarasau și cei ai Secției 3 Farcașa au pus in aplicare cinci mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Sighetu Marmației și Judecatoria Baia Mare. Mandatele au vizat cinci barbați cu varste cuprinse intre 29 și 43 de ani, din Rona de Sus,…

- Vineri, 8 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, Biroul Urmariri, executand activitați specifice, au depistat un barbat de 58 de ani din Baia Mare, constatand faptul ca pe numele acestuia Judecatoria Baia Mare a emis mandat de executare a pedepsei inchisorii. ”Barbatul a fost condamnat…

- La data de 25 martie 2022, polițiștii maramureșeni au pus in aplicare trei mandate de executare a pedepsei inchisorii emise de Judecatoria Baia Mare și Judecatoria Sighetu Marmației pe numele a trei barbați de 43, 46 și 52 de ani. Pedeapsa primita variaza intre 2 ani și 4 luni și 4 ani și 6 luni inchisoare…

- Marți, 22 februarie, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Farcașa au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Baia Mare pe numele unui barbat de 27 de ani din Satu Mare. Acesta este condamnat la 2 ani de inchisoare pentru savarsirea infracțiunii de tentativa…

- Miercuri, 16 februarie, la ora 15.00, polițiștii din cadrul Politiei Orașului Somcuta Mare au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de catre Judecatoria Baia Mare, pe numele unui barbat de 23 de ani. Acesta este condamnat la 2 ani și 3 luni sub aspectul comiterii infracțiunii…

- Ieri, 16 februarie, polițiștii baimareni au dispus masura reținerii pentru 24 de ore a unui tanar de 20 de ani din Finteușu Mic. In fapt, barbatul impreuna cu un altul de 36 de ani, au fost opriți de polițiști in trafic in urma unui apel la 112 care a semnalat o tentativa de furt calificat. In urma…

- Ieri, 15 februarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, Biroul Urmariri, au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Tribunalul Maramureș, pe numele unui barbat de 39 de ani din Baia Mare. Acesta a fost condamnat la pedeapsa inchisorii de cinci ani pentru comiterea…