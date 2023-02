Ce pedeapsă a primit un bărbat care a lovit cu mașina o fetiță în Ocna Mureș și a plecat de la locul accidentului Ce pedeapsa a primit un barbat care a lovit cu mașina o fetița in Ocna Mureș și a plecat de la locul accidentului Un șofer care a lovit cu mașina o fetița din Ocna Mureș care traversa printr-un loc nepermis, a fost condamnat recent de magistrații din Aiud, pentru parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia. Mai exact, dupa ce a acroșat-o pe minora de 8 ani, șoferul s-a dat jos din mașina, a vorbit cu […] Citește Ce pedeapsa a primit un barbat care a lovit cu mașina o fetița in Ocna Mureș și a plecat de la locul accidentului in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

