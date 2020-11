Stiri pe aceeasi tema

- Robert Gabriel Berechet, ploieșteanul care si-a filmat iubita in timp ce-i spargea pahare in cap, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare printr-o decizie definitiva a Curții de Apel Ploiești. Tanarul a fost gasit vinovat pentru lovire sau alte violente, viol, lipsire de libertate si violarea…

- Cosmin Dan, tanarul din Buzau care si-a ucis fosta iubita prin incendiere, iși va afla peste doua zile sentința definitiva de la instanța Curții de Apel Ploiești. In prima instanța, acesta a primit 24 de ani de inchisoare cu executare, insa a atacat decizia pe fond fiind nemulțumit de condamnarea pe…

- O poveste de dragoste dintre doi tineri din Argeș s-a terminat foarte prost! Dupa ce a fost parasit, baiatul a cautat razbunare. Cum deținea poze cu iubita sa in ipostaze intime, el s-a gandit sa o faca de ras pe internet. Ce a pațit dupa ce fotografiile au ajuns la mii de persoane.

- Barbatul care a omorat din bataie anul trecut doi batrani in Faget și a batut alte patru persoane, printre care și un polițist, a fost condamnat la pedeapsa maxima prevazuta de Codul Penal. The post Ce pedeapsa a primit criminalul din Faget. A omorat doi oameni și a batut alte patru persoane, printre…

- ”De-a viața ascunselea” a fost emisiunea in care, in 2018, Florin Ristei vorbea, pe scurt, despre partenera sa. Cei doi au fost impreuna aproape trei ani. Motivul separarii este necunoscut, dar cert este ca juratul de la ”X Factor” a pierdut in fața unui renumit concurent de la ”Masterchef”, caci fosta…

- Ioana Valentina Catargiu este numele asistentei medicale ucise in Cluj-Napoca de catre iubitul sau. Mohamed Iman Mustafa a facut o criza de gelozie cand a aflat ca tanara voia sa se desparta de el. Cei doi sunt originari din Suceava si s-au mutat la Cluj in urma cu cativa ani. Agresorul si-a asteptat…

