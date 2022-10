Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Moroșan, barbatul care a sechestrat și ucis doi oameni intr-un apartament din Onești, județul Bacau, a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare. Soția sa, Aurelea Moroșan, a fost condamnata la 12 ani de inchisoare.

- In urma cu un an o crima oribila a avut loc in Satu Mare, acolo unde un barbat a violat o femeie, dupa care a ucis-o cu bestialitate, urmand ca ulterior sa-l omoare și pe soțul acesteia. Acum s-a aflat pedeapsa finala pe care el o va avea de savarșit pentru dublul atac.