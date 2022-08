Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea dintre noi au tendința de a avea pofte de mancare spre noapte. Acest lucru poate fi in detrimentul menținerii greutații. Este cu siguranța imposibil sa adormi cu senzatia de foame. Așa ca, de multe ori dam fuga la bucatarie sa mancam niște fructe la ore tarzii. Ce se intampla in corpul tau…

- Majoritatea celebritatilor pe care le vedem pe marile ecrane au apelat la servicii de remodelare corporala pentru a avea fizicul pe care il au in ziua de astazi. Sportul si alimentatia joaca de asemenea un rol important in felul in care se dezvolta corpul nostru, insa uneori ne dorim ca procesul sa…

- Mai multi turisti au socat oamenii care venisera sa faca plaja in Costinești, iar imaginile au devenit rapid virale. Un grup de turiști și-a agatat „costita" si slana afumata de umbrela si au incins un ospat pe cinste pe plaja.Turistii aflati pe o plaja din Costinesti au fost martorii unei situatii…

- Rusii batrani si functionarii sustin razboiul. Site-ul Meduza a obtinut rezultate unui sondaj cu circuit inchis facut de Kremlin in legatura cu suportul rusilor fata de invadarea Ucrainei. Sondajul a fost realizat de VTIOM la sfarsitul lunii iunie 2022. Respondentilor li s-a pus intrebarea „Unii spun…

- Jurnaliștii de investigație de la Meduza au obținut un sondaj de opinie inchis comandat de Kremlin care arata ca, in pofida propagandei de stat și a cenzurii totale instaurate, un numar neașteptat de mare de ruși vor „oprirea imediata” a razboiului din Ucraina. Sondajul a fost efectuat la sfarșitul…

- Elon Musk a dezvaluit care este regula sa de 5 ore. Prin aceasta metoda vei putea crește productivitatea. Cu siguranța mulți oameni s-au simțit depașiți de activitațile pe care le au de facut și s-au gandit ca timpul pe care il au la dispoziție nu este suficient. Majoritatea incearca sa se imparta intre…