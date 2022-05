Ce pățesc transnistrenii care se adresează instanțelor internaționale Autoritațile transnistrene au adoptat modificari la codul penal local. Potrivit acestora, „persoanele care se vor adresa instanțelor internaționale, dar și celor de la Chișinau, cu privire la abuzurile comise de reprezentanții structurilor de facto din stanga Nistrului, vor fi pedepsite penal”, noteaza tv8. Astfel, transnistrenii care vor apela la ajutorul organelor internaționale risca pana la zece ani de privațiune de libertate. In acest sens, Asociația Promo-LEX a publicat un apel in 22 februarie 2022, prin care a solicitat factorilor de decizie, inclusiv Guvernului Republicii Moldova, Misiunii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

