Ce pățesc culegătorii români la fermele de sparanghel din străinătate. Caz de exploatare în Olanda Inca un caz de exploatare a muncitorilor romani in strainatate, iar de data aceasta este vorba de Olanda și nu de Germania cum eram obișnuiți pana acum. Un cultivator olandez de sparanghel din Linne a fost amendat cu 85.000 de euro, pentru ca și-a lasat muncitorii romani sa lucreze și sa traiasca in condiții ingrozitoare, iar, mai mult, i-a platit și pentru mai puține ore decat au lucrat, dupa cum a informat Inspectoratul Olandez al Muncii. In urma unor verificari efectuate de inspectorat și de municipalitatea din Maasgouw, anul trecut, s-a dovedit ca zeci de romani lucrau și traiau in condiții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alfred Bulai, Prodecanul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), ne-a acordat un interviu in exclusivitate, in care ne explica de ce foarte mulți barbați romani vor sa fuga din țara de teama sa nu fie chemați la arme, de ce Ucraina e iubita acum de toata planeta și cum refugiații…

- Europarlamentarul Daniel Buda a acuzat un "faliment al clasei politice romanești" și a pledat cauza dezvoltarii industriei de procesare alimentara in Romania, avertizand ca, in caz contrar, romanii vor ajunge sa consume "zgarciurile" aruncate de alte state europene. Buda a fost invitat, sambata,…

- In anul 2014, fotograful Peter Turnley posta pe rețeaua de socializare un portret al lui Nicolae Ceaușescu, care, in anul de grație 1989 a „ținut” coperta Newsweek Magazine. Totodata el povestea cum s-a ajuns la acest lucru. “In august 1989, m-am dus in Romania cu alți doi jurnaliști de la Newsweek…

- Romania a ajuns pe locul zece in topul celor mai mari producatori de electrocasnice mici din lume dupa ce valoarea productiei a urcat de la 60 mil. euro la peste 500 mil. euro in mai putin de un deceniu, mai exact in perioada 2010-2019, arata datele asociatiei APPLia – The Home Appliance Europe. Topul…

- Romania avea, in ultimul trimestru de anul trecut, un deficit de cont curent de 4,9 miliarde de euro, cel mai mare dintre toate țarile Uniunii Europene, informeaza datele publicate de Eurostat. In trimestrul al treilea al anului trecut, Uniunea Europeana a inregistrat, pe ansamblu, un excedent de cont…

- Cei 20 de migranți au fost descoperiți ascunși printre paleți cu aluminiu, bobine sau mobila, marfa care era transportata, conform documentelor, de cele trei TIR-uri. La punctul de Trecere a Frontierei Varșand, judetul Arad, s-au prezentat pe sensul de iesire din tara, un cetațean bulgar, respectiv…

- Politistii de frontiera din Arad au depistat, joi, douazeci de cetateni straini, provenind din Pakistan si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei automarfare, informeaza Poliția de Frontiera . Cei 20 de migranți au fost descoperiți ascunși printre paleți…

- Medicul psihiatru Gabriel Diaconu spune ca dincolo de știrile legate de cozile de la intrarea in vamile din Romania, informația este ca acum se pun bazele viitorului val cinci al Covid. El leaga intr-o postare pe Facebook intrarea masiva a romanilor din țarile din vest cu intrarea cazurilor in țara…