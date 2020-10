Ce pasiune i-a descoperit Danei Rogoz fiului ei

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 26 septembrie, Dana Rogoz implinește 35 de ani, varsta pe care o considera “rotunda” și care o responsabilizeaza. Așa ca, nu iși dorește o petrecere fastuoasa, nici cadouri scumpe, ci dorește sa aiba proiecte care sa-i permita sa stranga suficienți bani pentru a restaura o casa de patrimoniu, pe…

- Dana Rogoz și ceilalți membri ai familiei au calatorit mult cu rulota lor, așa cum fac in fiecare an. Cea mai mare parte a timpului au petrecut-o la Viscri, acolo unde și-au luat o casa superba de vacanța. Recent, au ajuns Cluj.Napoca si le e greu sa se desparta de acest oraș minunat. Acuzatii…

- Ziua de 29 iulie a reprezentat un moment de cumpana in viata indragitei vedete. Fiica sa mai mica a implinit 10 saptamani, iar acest lucru i-a adus aminte Danei de momentul in care fiul ei mai mare Vlad, a implinit 10 saptamani, moment care a coincis cu moartea tatalui sau. Dana Rogoz a povestit…

- Zilele acestea, actrița și soțul ei și-au achiziționat o casa in Viscri, cadou de aniversarea lor. Dana Rogoz și Radu Dragomir au ținut sa impartașeasca vestea cu prietenii lor virtuali și le-au aratat și cateva imagini cu locuința respectiva. “Aceasta e casuța noastra, pe care am cumparat-o de curand.…

- Dana Rogoz și soțul sau, Radu Dragomir, și-au cumparat casa la țara, intr-un loc drag, incarcat de istorie. Cei doi vor avea de munca pana sa o transforme intr-o casa de locuit, fiind nevoie de renovare aproape completa. Dana Rogoz și soțul sau, Radu Dragomir, au implinit 16 ani de relație și 8 ani…

- Zilele acestea cand toata lumea are parte de vacanțe exotice in Grecia iata ca actrița Dana Rogoz și familia ei au decis la o plecare atipica din capitala. Se știe ca de ani intregi fosta Anramburica și soțul ei, Radu Dragomir, pleaca in vacanțe cu rulota, dar de data aceasta este altceva pentru familia…

- Dana Rogoz și soțul ei au sarbatorit zilele trecute 8 ani decand s-au casatorit civil. Cu aceasta ocazie, cei doi și-au facut un cadouspecial. Actrița a anunțat ca ea și Radu Dragomir și-au cumparat o casa,intr-un loc de suflet. Vedeta a publicat apoi imagini cu locuința, pe caretrebuie sa o consolideze.…

- Nu trece o zi ca fosta Abramburica sa nu gaseasca impreuna cu familia ei ceva de sarbatorit. Dana Rogoz numara zilele de cand a nascut, sau ale bebelușei sau de cand l-a cunoscut pe soțul ei sau… Astfel ca Radu Dragomir și Dana Rogoz au avut din nou sarbatoare in familie și anume un numar... Read More…