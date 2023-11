Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose și Irina Rimes se afla in mijlocul unei neințelegeri. Ambele jurate in cadrul emisiunii „Vocea Romaniei”, au avut un schimb acid de replici, in urma caruia iubita lui Anghel Damian a izbucnit in plans, la TV. Colega sa a fost aspru criticata pentru acest lucru.

- Sunt unul din cele mai in voga cupluri din showbiz și au planuri mari de viitor. Theo Rose și Anghel Damiam vor sa iși oficializeze relația. Cei doi au impreuna și un baiețel pe care Theo l-a nascut recent. Artista a marturisit ca traiește cele mai frumoase clipe din viața ei și ca e indragostita foc…

- Theo Rose și Anghel Damian formeaza un cuplu de mai bine de un an, iar cea mai mare bucurie pentru ei este fiul lor, Sasha Ioan. Cantareața a povestit ce se intampla acasa la ea, dar și cum a reușit sa treaca peste anxietate.La inceputul lunii iunie, Theo Rose a adus pe lume un baiețel perfect sanatos…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro au fost cu ”ochii” pe vedetele noastre și l-au surprins pe Anghel Damian. Se pare ca iubitul lui Theo Rose este un cetațean model in orice moment al zilei. Iata ce a facut actorul.

- Theo Rose și Anghel Damian sunt cei mai fericiți parinți! De cand sunt impreuna viața li s-a schimbat in cel mai frumos mod posibil. Micuțul Sasha Ioan a venit in viețile lor ca o binecuvantare care ii face sa vada viața cu alți ochi. Cei doi au cariere frumoase și prospere, proiectele continua sa curga,…

- Theo Rose nu mare nevoie de nicio introducere. De-a lungul timpului, artista a lansat numeroase hit-uri. Recent, cantareața a facut o serie de dezvaluiri legate de relația dintre ea și Anghel Damian. Ce spune diva? Theo Rose a facut noi dezvaluiri De mai bine de un an, Theo Rose a inceput sa-și faca…

- Oana Monea este mai fericita ca niciodata in brațele unui barbat misterios, alaturi de care se afișeaza din ce in ce mai des. Ei bine, de aceasta data, ispita de la Insula Iubirii a transmis un mesaj de dragoste pentru iubitul ei. Iata ce a postat antreprenoarea pe rețelele sale personale de socializare!

- Theo Rose a postat un videoclip emoționant cu baiețelul ei, Sasha Ioan. Artista l-a filmat pe micuțul ei in timp ce acesta gangurea. Cantareața este in culmea fericirii și este foarte mandra de faptul ca fiul ei comunica cu ea. Iata ce a postat vedeta pe rețelele sale personale de socializare!