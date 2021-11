Stiri pe aceeasi tema

- Sursa foto: https://www.pexels.com/photo/a-woman-wearing-an-animal-print-dress-holding-a-cup-of-coffee-6539927/ Imprimeurile au cucerit lumea modei de ceva sezoane incoace, iar daca la inceput se purtau cele florale sau geometrice, in prezent accentul se pune pe animal print. Totuși, acest timp de…

- Experții de la compania Deep Mind au dezvoltat un sistem de inteligența artificiala pentru prognoze meteorologice pe termen scurt. Un articol despre acest lucru a fost publicat in Nature. DeepMind este o companie-fiica britanica a holdingului Alphabet Holding, caruia ii aparține Google. Angajații sai…

- Prim-ministrul Florin Citu anunta ca dupa evaluarea activitatii politistilor care au intervenit la incidentul din Suceava, unde doi jurnalisti si un activist de mediu au fost batuti, este posibila o verificare a Corpului de Control, in functie se constatarile privind situatia. „Sa avem evaluarea…

- Beatrice Rancea, managerul suspendat de la Opera Nationala Romana Iasi, si-a inaintat demisia din functie. Aceasta se afla sub control judiciar de aproximativ jumatate de an si avea interdictie de a exercita vreo functie de conducere in institutia pe care a condus-o peste 10 ani. Alaturi de alti 10…

- Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, nu i-a mai prelungit mandatul de președinte al ARACIP (agenția care face evaluarea externa a școlilor) lui Șerban Iosifescu, in funcție din 2005. Ministrul l-a acuzat pe Iosifescu, printre altele, de conflict de interese, ca a facut o angajare fictiva și de comunicare…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) cere demiterea de urgenta a tuturor celor care se fac vinovati de fapte penale, conform raportului Corpului de Control al Ministerului Transporturilor. COTAR precizeaza, intr-un comunicat, ca toate informatiile pe care…

- Judecatoarea Adriana Stoicescu a izbucnit la adresa mișcarii LGBTQ, dupa ce in Timișoara a fost organizat un prim festival dedicat mișcarii "O mana de imberbi, carora nu le creste barba si care nu se hotarasc daca sa poarte sau nu sutien, a pus mana pe planeta. In numele unei libertati…