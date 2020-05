Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei spune ca in Romania se vor produce in curand peste un milion de masti pe zi, care ar putea fi vandute la un pret de 2 lei bucata, plus TVA si adaos comercial. Pretul final ar putea fi insa mai mare decat in unele magazine.

- Gigi Becali considera ca partidele din Liga 1 ar trebui reluate, finantatorul FCSB fiind de parere ca pandemia de coronavirus nu este atat de grava in Romania. In opinia lui Becali, cluburile din Romania ar avea doar de castigat daca Liga 1 ar fi reluata, anunța MEDIAFAX.Gigi Becali este de…

- Peste 9.000 de magazine din Romania sunt afectate de decizia autoritatilor de a suspenda temporar activitatea de comercializare a bunurilor considerate neesentiale din cadrul centrelor comerciale, provocand pierderi ca urmare a unor venituri neincasate cuprinse intre 15 si 20 de milioane de euro,…

- In contextul respectarii masurilor luate pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus Covid 19, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC continua campania de verificare a modului in care acestea sunt aplicate, in marile lanturi de magazine.Parte a colaborarii dintre ANPC si ai…

- Zeci de persoane din Craiova au ignorat, marti, regulile impuse de autoritati si s-au asezat la cozi la magazine si chiar la bancomate.In cartierul Valea Rosie de Craiova, zeci de persoane stateau la coada la magazine, marti dimineata. Putini dintre cei care au asteptat sa intre la cumparaturi…

- Astfel, pe site-urile Carrefour si Cora, spirtul nu este disponibil pentru comanda. La fel si pe site-urile Farmaciei Tei si Farmaciei la Pret Mic, unde stocurile sunt epuizate. Pe site-ul eMag, cel mai mare retailer online din Romania, mai sunt doua oferte de alcool sanitar: alcool sanitar Vorona,…

- Secretarul de stat la Ministerul de Interne, Raed Arafat, a vorbit despre posibila perioada de varf a coronavirusului in Romania. Raed Arafat a declarat duminica seara, la Antena 3, ca a aflat de curand o informație conform careia perioada de varf a coronavirusului va fi in perioada Paștelui (19 aprilie).…

- Situația iscata de creșterea numarului de cazuri de infectare cu teribilul coronavirus a creat o adevarata isterie și in Romania. Alarmați de mesaje false pe rețelele de socializare romanii au ales sa se pregateasca pentru ce este mai rau.