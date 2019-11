Ce părere au vedetele despre Mercur retrograd Din ce in ce mai multe persoane sunt atrase de zodii și fascinate de astrologie. Ei bine, vedetele noastre nu fac excepție și chiar daca nu-și citesc horoscopul la prima ora a dimineții, aflați ca sunt foarte documentate in acest domeniu, ba chiar unele dintre ele știu ca Mercur tocmai și-a incheiat perioada de 3 saptamani de retrogradare in zodia Scorpion. Prezente la Palatul Bragadiru, acolo unde a avut loc unul dintre cele mai așteptate evenimente mondene ale anului, Gala Unica 2019, vedetele ne-au dezvaluit ce parere au despre Mercur retrograd și cum le-a afectat aceasta perioada! Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gala Unica, cel mai așteptat eveniment al anului, se desfașoara in aceasta seara la Palatul Bragadiru, iar vedetele au pașit cu incredere pe covorul roșu. Printre acestea se afla și cei mai indragiți barbați din showbiz. Cum dress code-ul evenimentului este Cocktail: Express Yourself, domnii s-au intrecut…

- Revista Unica organizeaza Gala Unica, in aceasta seara, la Palatul Bragadiru, un eveniment in cadrul caruia sunt alese cele mai apreciate personalitați prezentate in paginile revistei de-a lungul anului 2019. Amalia Enache și Catalin Maruța au urcat din nou pe aceeași scena, in postura de prezentatori.…

- Intre 26 și 27 octombrie seara, conflicte de interese motivate de bunuri, caștiguri, moșteniri, donații, susțineri financiare pe care Peștii le-ar putea percepe ca o provocare, un atac sau o nedreptate care li se face. Este bine sa nu se plaseze in defensiva, ci sa se concentreze și, cu metodele specifice…

- Intre 26 și 27 octombrie seara, dorința de a se distra, relaxa sau macar de a se detașa de activitațile solicitante, obositoare, plictisitoare, de unde și posibilele situații tensionate, care se pot naște la locul de munca (observații, avertismente, sancțiuni) ca urmare a neatenției și a superficialitații…

- Intre 26 și 27 octombrie seara, munca multa, efort fizic sau de adaptare la stres, relații de servicii incordate. Disfuncții organice provocate de acutizarea unor suferințe care țin de o etapa relativ scurta (cateva zile), impact asupra funcțiilor cerebrale ale unor disfuncții și maladii care fie nu…

- Intre 26 și 27 octombrie seara, discuții taioase (somații?) pe teme banești. Intre 27 octombrie, dupa ora 22:30, și sfarșitul zilei de 29 octombrie (ora 23:59), sectorul dialogurilor, al schimbului de informații și al exprimarii verbale incepe sa se complice nu doar prin tranzitul Lunii in acest sector,…

- Intre 26 și 27 octombrie seara, provocari domestice, dialoguri cu rudele care nu aduc nici o rezolvare, dificultați in a impaca sensibilitațile și orgoliile parinților și socrilor cu ale copiilor sau ale ginerilor și nurorilor acestora. Intre 27 octombrie, dupa ora 22:30, și sfarșitul zilei de 29 octombrie…

- In prima parte a zilei de 28 septembrie, tranzit puțin semnificativ. Intre 28 septembrie, dupa ora 13:03', și dimineața zilei de 30 septembrie, univers interior care, in funcție de varsta, pregatire profesionala și loc actual in societate, se poate transforma intr-un creuzet al personalitații lor. Aici…