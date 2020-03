Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu precizarile facute de aceștia, au fost evaluate o multitudine de alternative, insa incertitudinea generata de situația curenta, precum și restricțiile implementate de guvernele țarilor participante au facut imposibila continuarea pregatirilor pentru acest eveniment de amploare. “Vom…

- Pe 1 martie, publicul și juriul au ales piesa pe care Roxen o va canta in luna mai la Rotterdam, Alcohol You. Pentru a reprezenta cat mai bine Romania la Eurovision 2020, nu doar Roxen se pregatește intens, ci și piesei Alcohol You i-au fost aduse imbunatațiri, care sunt deja apreciate pe canalul de…

- Horia Moculescu susține ca Roxen și piesa „Alcohol you” vor avea șanse minime in cadrul evenimentului de la Rotterdam (Olanda). Dupa prestația artistei, de la faza naționala a concursului, compozitorul a facut primele declarații. „Este o recidiva la „Da, mama, sunt beata”, piesa pe care„i-o reprosez”…

- Elena Gheorghe si Connect R vor prezenta finala Eurovision Romania care va avea loc la Buzau, pe 1 Martie, iar invitata speciala va fi Loreen. Organizatorii pregatesc si alte surprize pentru finala de la Buzau, a anuntat televiziunea nationala. Potrivit organizatorilor, show-ul va dura aproximativ trei…

- Cele cinci piese compuse pentru cantareata Roxen, desemnata reprezentanta Romaniei la Eurovision 2020, vor fi lansate vineri, la ora 20.00, iar pe 1 martie una dintre ele va fi aleasa de public si de un juriu pentru a fi prezentata pe scena de la Rotterdam.Piesele interpretate de Roxen vor…

- Dupa ce a cucerit un loc fruntas la Eurovision cu piesa Tornero, Mihai Traistariu si-a dorit multa vreme sa particile din nou la concursul international de talente. Nu a reusit iar anul acesta, cand a aflat ca sunt reguli noi si cine ne va reprezenta, a inceput sa critice organizatorii si pe cei pe…

- EUROVISION Romania 2020. Este unul dintre cei mai in voga artiști ai momentului și iși dorește sa aduca Romaniei cel mai bun rezultat de pana acum. Cu o intreaga echipa in spate, TVR și casa de discuri au propus un nou concept pentru anul acesta, in care reprezentantul a fost ales printr-o selecție…

