Stiri pe aceeasi tema

- Fata de care este indragostit urmeaza sa implineasca 18 ani curand, așadar inca este minora, insa Jador este de parere ca dragostea nu are varsta. Manelistul a dat de ințeles de mai multe ori in ultima perioada ca și-ar dori o relație cu Andreea Bostanica. In exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai…

- Viața amoroasa a lui Jador a fost mereu pe primele pagini ale ziarelor, mai ales in ultima perioada, cand artistul a fost surprins pe litoral alaturi de așa-zisa iubita. Ei bine, se pare ca lucrurile stau acum altfel, caci cantarețul marturisește in mediul online ca iși dorește o relație cu Andreea…

- Bat clopotele de nunta pentru Inna? Industria muzicala din acești ultimi ani a reușit sa o ridice pe Inna pe culmile celebritații. Este unul din artiștii pop din Romania cu cea mai mare deschidere in Occident. Cu mii de fani, in toata lumea, Inna s-a diferențiat de restul. A avut, inclusiv colaborarile…

- Fara turneu caștigat din ianuarie 2022 (de la Melbourne Summer Set 2), Simona Halep a aratat o forma excelenta și a cucerit competiția de categorie WTA 1000 de la Toronto. Fosta lidera mondiala a postat un mesaj special pe Instagram dupa succesul obținut.

- De ce sa nu pui bere sau vin in marinada pentru carne. Care este greșeala facuta de aproape toți romanii. Cum cele mai gustoase și fragede fripturi sunt cele din carne ținuta in prealabil la marinat, iata cum trebuie sa procedezi, de fapt. Este important sa ții cont de anumite sfaturi atunci cand dorești…

- Inchisorile rusești vor sa inlocuiasca brandurile occidentale - cum este IKEA - cu produse facute de deținuți, in contextul in care guvernul de la Moscova incearca sa dezvolte un program de suplinire a crizei importurilor, scrie The Moscow Times.

- Iridex Group Salubrizare a dat start unei noi campanii de informare și conștientizare cu privire la avantajele colectarii separate, pentru județul Dolj. Gunoiul care se strange in jur, infecteaza aerul și apa, sufoca viitorul și duce la efecte devastatoare, așa cum au fost furtunile din ultima perioada…

- Maria Buza are numai cuvinte de lauda la adresa lui Pepe, colegul ei de breasla, care in cel de-al 17-lea sezon al show-ului “Te cunosc de undeva” a facut o figura buna in calitate de prezentator, dupa plecarea lui Cosmin Seleși de la carma emisiunii de la Antena 1. Prezenta timp de 6 sezoane in postura…