Ce părere are Oana Roman despre căsniciile eșuate ale lui Pepe:…

Oana Roman intervine in scandalul anului! Invitata in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, vedeta a facut noi dezvaluiri despre cel mai neașteptat divorț al anului! Ce parere are Oana Roman despre casniciile eșuate ale lui Pepe? Fiica fostului prim-ministru susține ca Raluca a inscenat intreaga ”bataie”!