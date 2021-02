Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi a vorbit in exclusivitate pentru SpyNews.ro despre chemarea fostei sale soții, Bianca Dragușanu, sa dea declarații in fața procurorilor DIICOT. Blondina a fost citata ca martor in dosarul in care afaceristul este acuzat de trafic de persoane, prostituție și constituirea unui grup infracțional.

- Scandalul dintre Bianca Dragușanu, Daria Radionova și a lui Alex Bodi nu pare sa se termine prea curand. Dupa ce și-au adus acuzații reciproc in ceea ce-i privește pe cei doi foști, focoasa blondina a postat un mesaj extrem de controversat pe rețelele de socializare, mulți intrebandu-se astfel daca…

- Bianca Dragușanu a inceput razboiul. Focoasa blondina a facut dezvaluiri incendiare despre fostul sau soț. Ce face Alex Bodi pe la spatele Dariei Radionova? Diva fatala a showbiz-ului romanesc a spus la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars, cum iși tradeaza fostul sau soț actuala iubita.

- Vestea ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au intalnit a ajuns și la urechile Dariei Radionova, iubita afaceristului, care a avut și o reacție in acest sens. Ce a facut frumoasa rusoaica va spunem imediat.

- Daria Radionova surprinde cu imaginea sa care se aseamana pe zi ce trece cu cea a fostei soții a partenerului actual. Ce au observat fanii și care este operația estetica ce o aduce mai mult cu Bianca Dragușanu? Daria Radionova, noua intervenție estetica Daria Radionova a calcat din nou pragul cabinetului…

- Imediat dupa desparțirea de Bianca Dragușanu, Alex Bodi și-a gasit fericirea in brațele Dariei Radionova, femeia de care fosta lui iubita spunea tot timpul ca ii este amanta și ca iși petrece timpul cu ea atunci cand ei se cearta! Iata ca mai nou e iubita oficiala, iar tanara rusoiaca i-a facut o declarație…