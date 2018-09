Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a iscat foarte multe controverse atunci cand a a aparut pe coperta revistei Viva! ca fiind un model. Cristi Brancu nu a putut trece peste acest subiect și și-a spus opinia pe blogul personal, noteaza click.ro. Cristi Brancu și-a scris opinia intr-un mod foarte original, oferind un exemplu…

- Coperta de septembrie a revistei VIVA o aduce in prim-plan pe Elena Udrea care pozeaza aproape goala din profil si isi arata burtica de gravida in sapte luni. Aparitia ei pe coperta va starni multe reactii din toate taberele, insa misterul sarcinii sale a fost elucidat. In momentul in care s-a aflat…

- Coperta cu Elena Udrea din revista VIVA! a devenit virala pe Facebook, inca de la primele ore ale publicarii acesteia in mediul online. Pe rețeaua de socializare au aparut, pana la aceasta ora, pe langa sute de comentarii negative, nenumarate glume. Coperta revistei VIVA! din luna septembrie , in care…

- Cantareata Beyonce, in varsta de 36 de ani, apare pe coperta editiei americane a revistei Vogue din septembrie, devenind prima persoana de culoare care reuseste acest lucru. In plus, artista a avut control total asupra deciziilor editoriale, arata News.ro.