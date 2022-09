Stiri pe aceeasi tema

- Relația dintre Ramona Olaru și Catalin Cazacu a ajuns, din nou, in centrul atenției mass-media din Romania. Frumoasa asistenta de la Neatza și celebrul motociclist au decis sa duca relația la urmatorul nivel și s-au logodit in timpul vacanței petrecute in Grecia. Recent, cei doi au fost protagoniștii…

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar prezentatorul TV a fost cel care a facut marele pas in urma cu cateva zile atunci cand a cerut-o in casatorie pe frumoasa asistenta TV, in Grecia. De aceasta data, Ramona Olaru a fost cea care au dezvaluit cateva dintre lucrurile…

- Edițiile din aceasta saptamana de la Splash! Vedete la apa 2022 au luat sfarșit, iar emisiunea și-a ales catștigatorul din finala saptamanii. Catalin Cazacu a reușit sa adune cele mai multe puncte din partea juraților de la Splash!Catalin Cazacu a reușit sa execute cea mai buna saritura din finala saptamanii,…

- Catalin Cazacu și Ramona Olaru au facut senzație in seara aceasta, in Finala Saptamanii de la Splash! Vedete la apa. Bineințeles, saritura celor doi indragostiți a fost apreciata de toți membrii juriului, insa Nea Marin a ținut sa mai adauge cateva aspecte despre prezentatorul de la Antena 1.

- Catalin Cazacu și-a cerut iubita in casatorie, in timpul vacanței din Grecia. El și Ramona Olaru se afla in Mykonos, alaturi de alți prieteni, iar momentul emoționant a avut loc intr-un cadru de vis. Ramona a postat pe contul de socializare imaginea in care iși etaleaza mandra inelul de logodna, iar…

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi au planuri mari de viitor. Ramona Olaru a fost cea care a dat carțile pe fața și a marturisit detalii din relația cu prezentatorul TV. Cei doi vor merge in vacanța impreuna și iși doresc sa devina parinți cat mai curand.

- Cu toții știm ca Ramona Olaru și Catalin Cazacu traiesc o frumoasa poveste de dragoste, dar iata ca din cand in cand, ca in orice relație, mai exista și certuri. Ei bine, de data aceasta, hainele au fost subiectul principal. Ce au marturisit cei doi indragostiți, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Hakan Calhanoglu (28 de ani), mijlocașul turc care a lasat-o pe AC Milan pentru rivala locala Inter, a lansat un atac dur la adresa lui Zlatan Ibrahimovic (40), campion in Serie A in sezonul recent incheiat. Hakan Calhanoglu și Zlatan Ibrahimovic au fost coechipieri la AC Milan intre ianuarie 2020…