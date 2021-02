Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu este in prim-plan, din nou, insa, de data aceasta, din cauza unui scandal monstru. Blonda este atacata dur de o celebra vedeta. In mod public, fosta creatorului de pantofi a primit o mulțime de ”ințepaturi”.

- Mihai Albu și Iulia Albu nu pot cadea la pace nici dupa 7 ani de la divorț. Criticul de moda a facut dezvaluiri despre scandalul cu fostul soț, care a pornit de la decizia magistraților de a-i respinge cererea de emitere a unui ordin de protecție impotriva celebrului creator de pantofi, suprapus cu…

- Au inceput filmarile celui de-al 16-lea sezon al show-ului Te Cunosc de Undeva. Trei perechi de artiști vor performa in fața telespectatorilor Antenei 1 și a juriului format din Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan, in timp ce alți cinci concurenți vor evolua singuri, arata…

- Anul incepe cu un nou scandal intre criticul vestimentar Iulia Albu și fostul ei soț, creatorul de moda Mihai Albu. Asta dupa ce Iulia il acuza pe acesta ca de Revelion a pus in pericol sanatatea fetiței lor pe care a lasat-o sa participe la o petrecere cu mai multe persoane unde nu s-a purtat masca.„Am…

- Mihai Albu a postat pe contul de socializare un mesaj disperat, in care anunța ca nu a reușit sa iși vada fiica, in ciuda incercarilor de a petrece trimp cu ea, așa cum ar fi foar normal. In continuare, designerul susține ca fosta soție nu ii permite sa o vada pe Mikaela.Se pare ca, Iulia Albu ar aduce…

- Chiar și dupa atația ani, par sa existe inca unele probleme nerezolvate, intre Iulia și Mihai Albu. Scandalurile s-au ținut lanț mai bine de 7 ani de la divorț, iar dezvaluirile și sagețile au fost aruncate unul catre celalalt de nenumarate ori.

- Iulia Albu spune despre actualul iubit ca este un tata mult mai bun decat a fost Mihai Albu pentru fiica lor si ca se inteleg minunat. De curand, vedeta i-a transmis acestuia un mesaj pe retelele sociale.