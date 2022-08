Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca a aparut la un altfel de pupitru de data aceasta, nu cel al Știrilor Pro TV. Prezentatoarea a fost DJ la UNTOLD 2022, pe scena Time, alaturi de Blogul lu’Otrava. Au facut echipa și i-au distrat pe toți cei prezenți. Cei doi au pus muzica, au mixat, iar vedeta de la Pro TV a și dansat și…

- Loredana Groza este una dintre cele mai celebre cantarețe de la noi. Atrage atenția cu fiecare apariție a sa, iar din anul 1986, cand a caștigat premiul de la Festivalul din Mamaia, a ramas in topuri. Pentru a ajunge la aceasta performanța trebuie sa faci multe sacrificii, iar Loredana Groza asta a…

- Andreea Esca a anunțat azi, printr-o postare pe rețelele de socializare, ca e ziua de naștere a fiului ei. Aris Melkior Eram a implinit 19 ani, iar mama lui celebra i-a transmis un mesaj emoționant. Prezentatoarea de la Pro TV și-a descris fiul in cateva cuvinte și a și dezvaluit cat de mandra e de…

- Alexia Eram a devenit cunoscuta in urma cu ceva ani atunci cand s-a apucat de vlogging. Fiica Andreei Esca a intrat in lumina reflectoarelor și ii place tare mult sa interacționeze cu publicul. Aceasta are abia 21 de ani și are timp sa iși aleaga drumul in viața in ceea ce privește cariera. Andreea…

- Este o zi mare in familia Andreei Esca. Fiica ei, Alexia Eram, a absolvit facultatea, iar asta este un motiv de mandrie și de fericire. Alexia Eram este oficial absolventa. Vedeta a absolvit cursurile instituției University For the Creative Arts, din Anglia. Alexia Eram a absolvit facultatea Fiica știristei…

- Andreea Balan se afla in cursa America Express, motiv pentru care a ratat unul dintre momentele importante din viața Ellei. Cea mica a avut serbarea la gradinița, iar daca mama sa nu i-a putut fi alaturi, bunica a insoțit-o la serbarea de final de an. Ei bine, Ella i-a marturisit educatoarei ei ce meserie…