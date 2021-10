Ce pantofi sport de damă sunt cei mai populari în acest sezon? De la adidași, teniși clasici și pana la pantofi slip-on, pantofii sport de dama sunt deosebit de populari și in sezonul de toamna 2021, fiind recomandați pentru uzura de zi cu zi, cat și pentru ocazii mai formale. Fie ca alegeți sa purtați adidași la perechea preferata de blugi sau indrazniți sa ii purtați la un costum clasic, adidașii pot oferi confort și o nota casual oricarei ținute. Detaliile de design, nuanțele vibrante, accentele unice și imprimeurile grafice sunt elemente noi, care predomina pantofii sport ai sezonului de toamna 2021 și care garanteaza ca vor scoate din anonimat orice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

