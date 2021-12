Ce pantofi le place femeilor să poarte acum? Deși funcționalitatea este prioritatea cizmelor și ghetelor de iarna, nu trebuie sa uiți de aspectul potrivit. Iar femeile iubesc sa arate perfect și sa fie elegante indiferent de gradele din termometre. Daca și tu vrei sa fii mereu in tendințe, verifica ce modele de pantofi sunt pe piața acum și cu ce sa le porți. […] The post Ce pantofi le place femeilor sa poarte acum? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 25 noiembrie, cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor, World Vision Romania a demarat, in parteneriat cu Alka Group si Politia Romana, campania „Poate te place”, o campanie de informare, educare și prevenție privind violenta impotriva femeilor. Totodata, a fost…

- Nr.509685 din 25 noiembrie 2021 "Poate te place" ndash; campanie de educare lansata de World Vision Romania, in parteneriat cu Alka Group si Politia Romana Astazi, 25 noiembrie, cu ocazia Zilei Internationale pentru Eliminarea Violentei asupra Femeilor, World Vision Romania a demarat, in parteneriat…

- Ziua Internaționala pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor este marcata in calendar pe data de 25 Noiembrie, data stabilita oficial de Adunarea Generala a ONU prin Rezolutia 54/134 din 7... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- George Burcea a devenit viral pe internet, dupa ce a avut o ieșire publica in care indemna barbații sa iși bata partenerele. Actorul a avut o reacție ieșita din comun, dupa ce a fost jignit de cateva persoane. El a avut o atitudine absolut scandaloasa la adresa femeilor. George Burcea, derapaj scandalos…

- Vrei sa imbunatatesti aspectul casei tale? Ei bine, ai putea incepe prin inlocuirea vechiului suport de pantofi cu unul modern din moment ce acesta este printre primele detalii pe care cineva le observa atunci cand iti trece pragul casei. Majoritatea suporturilor clasice ocupa, de regula, mai mult spatiu…

- Sara Blakely, directorul executiv al companiei de lenjerie modelatoare Spanx a dat joia trecuta o petrecere pentru a sarbatori faptul ca firma fondata de ea valoreaza peste 1 miliard de dolari. Pentru succesul caștigat, afacerista și-a aratat recunoștința angajaților ei, drept pentru care le-a dat o…

- Un nou studiu realizat de oameni de stiinta de la Universitatea din Queensland (UQ), Australia, a constatat ca endometrioza nediagnosticata poate avea un impact negativ asupra fertilitatii femeilor si poate afecta negativ anumite tratamente de fertilitate, informeaza Xinhua miercuri. Concluziile…

- Talibanii vor lua in considerare plasarea femeilor și a membrilor minoritații etnice Hazara in funcții guvernamentale, a declarat marți purtatorul de cuvant Zabihullah Mujahid, dupa dezvaluirea pozițiilor ramase in cabinetul exclusiv masculin. Talibanii au recunoscut pe deplin rolul femeilor…