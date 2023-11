Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Rusu și George Tanase au fost gazduiți de o batranica la America Express, sezonul 6 edița 13 din 6 noiemnrie 2023. Comedianți au reușit sa ii primeasca la finalul slujbei de la Biserica, dar glumele s-au ținut lanț dupa ce aceasta a acceptat.

- In cea de-a 11 ediție de la America Express, concurenții au trecut printr-un ritual de purificare. Insa cele 9 echipe habar nu aveau ce ii așteapta, mai ales ca au fost nevoiți sa consume o planta care este ilegala in Romania. Vezi și: Țarile in care se desfașoara America Express sezonul 6. Concurenților…

- Vlad Huidu a izbucnit in lacrimi la America Express, dupa ce a vazut ca Alexia Eram intra in cursa pentru ultima șansa. Soțul Giulei Anghelescu s-a gandit la fata lui și ii era greu sa o vada pe fiica Andreei Esca suferind.Ce-a de-a cincea ediție a celui mai dur reality show din Romania a debutat cu…

- Cel mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, și-a pastrat supremația in topul audiențelor cu ediția de ieri seara, in care Ionuț Rusu și George Tanase au caștigat cea de-a doua imunitate. In seara aceasta urmeaza momente incord

- Cel mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, și-a pastrat supremația in topul audiențelor cu ediția de ieri seara, in care Ionuț Rusu și George Tanase au caștigat cea de-a doua imunitate.

- Așteptarea a luat sfarșit! America Express, cel mai dur reality show din Romania, revine la Antena 1, sambata, 21 octombrie, de la ora 20.00, cu o premiera maraton de cinci zile. Astfel, in saptamana lansarii, show-ul va fi difuzat sambata, de la 20.00 și

- In episodul 8 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui comedianții George Tanase și Ionuț Rusu au vorbit despre dificultațile din cel mai dur reality-show din Romania, dar nu au uitat nici sa faca „haz de necaz”.

- Irina Fodor a facut dezvaluiri uimitoare despre ultimul sezon America Express, care va fi difuzat in curand la Antena 1. Anul trecut, a avut de suferit din cauza soarelui puternic de pe taramul sud-american. Anul acesta, și-a luat mai multe masuri de protecție. Totuși, spune prezentatoarea emisiunii…