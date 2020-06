Ce organe sunt atacate de coronavirus Pe langa afectiunile respiratorii care ii fac pe pacienti sa intampine mari dificultati atunci cand respira, coronavirusul ataca multe sisteme de organe, provocand in anumite cazuri distrugeri catastrofale. „Credeam ca era doar un virus respirator. S-a dovedit ca ataca insa si pancreasul. Ataca si inima. Ataca si ficatul, creierul, rinichii si alte organe. Nu am... Read More Post-ul Ce organe sunt atacate de coronavirus apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Pe langa afectiunile respiratorii care ii fac pe pacienti sa intampine mari dificultati atunci cand respira, coronavirusul care provoaca maladia COVID-19 ataca multe sisteme de organe și provoaca in anumite cazuri distrugeri catastrofale. „Credeam ca era doar un virus respirator. S-a dovedit ca ataca…

