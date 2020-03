Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a murit intr-un autobuz din China a fost testat pozitiv pentru un virus mai fatal decat Covid-19 si care prezinta simptome foarte similare. Este vorba de Hantavirus, care este raspandit de șobolani, scrie Mediafax. Victima a murit intr-un vehicul din Shandong in drum spre serviciu…

- Un tratament experimental impotriva coronavirusului, care a fost folosit și in China și care face parte dintr-un program masiv de testare al OMS, este utilizat in cazul pecienților din Romania, scrie g4media.ro. Compania producatoare a anunțat ca doneaza Ministerului Sanatații de la București medicamentul…

- Acțiunea Covid-19 in organism poate fi comparata cu o furtuna. Exact ca in cazul SARS sau MERS, care fac parte din aceeași familie a coronavirusurilor, noua tulpina aparuta in China, care a facut pana acum peste 3.800 de victime, ataca mai multe organe, noteaza National Geographic.Pentru majoritatea…

- Cum s-au dezvoltat in Craiova companiile care se ocupa de trotinetele E-TWOW pe plan european. Piata de desfacere a trotinetei electrice este in 50 de tari. Grupul craiovean care dezvolta E-TWOW vrea sa intre puternic pe piata europena cu statii de incarcare pentru vehicule electrice. Craiova reprezinta…

- Sperantele unui tratament pentru coronavirus readuce optimismul pe bursele internationale, iar achitarea presedintelui Trump si reducerea unor taxe vamale impuse de China pentru bunuri importate din SUA sunt alte cauze pentru revenirea actiunilor, potrivit unei analize realizate de XTB Romania.…

- Asta inseamna ca un om bolnav poate transmite mai departe virusul patogen catre alte doua persoane.Ingrijorari vin și din partea oficialiilor chinezi, ministrul Sanatații din aceasta țara avertizand asupra riscurilor pe care le pot aduce mutațiile agentului patogen.Opiniile specialiștilor chinezi și…

- Secretarul american al Comerțului, Wilbur Ross, a declarat ca noul coronavirus din China, care a determinat închiderea de companii și uzine în aceasta țara, "va ajuta la accelerarea revenirii locurilor de munca în America de Nord", scrie AFP.Declarațiile au stârnit…

- Misterioasa penumonie virala aparuta in centrul Chinei, al carei virus face parte din familia SARS, a facut a doua victima, au anuntat autoritatile sanitare, relateaza AFP potrivit news.roUn barbat in varsta de 69 de ani a murit miercuri la Wuhan, unde boala a fost descoperita luna trecuta…