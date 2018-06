Stiri pe aceeasi tema

- Franta, Italia, Germania si Marea Britanie, cele patru state europene membre G7 au convenit vineri sa refuze revenirea Rusiei in acest grup, reclamata cu doar cateva ore mai inainte de presedintele Donald Trump, relateaza AFP. Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May si Giuseppe Conte, reuniti inainte…

- Franta, Germania, Italia si Marea Britanie, cele patru tari europene prezente in G7, au cazut de acord vineri sa refuze reintegrarea Rusiei in aceasta structura, ceruta cu cateva ore mai devreme de presedintele american, Donald Trump, transmite AFP. Emmanuel Macron, Angela Merkel, Giuseppe Conte si…

- E poate sfarșitul lunii de miere dintre Emmanuel Macron și Donald Trump. Potrivit informațiilor CNN, o convorbire telefonica intre cei doi președinți s-a incheiat pe un ton acru. “Chiar prost. Este teribil”, explica o sursa. “Macron credea ca poate spune tot ce gandește, data fiind relația lor. Dar…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a raspuns celor care il intrebau in legatura cu informatiile privind termenii duri in care s-a desfasurat o convorbire telefonica cu Donald Trump, facand o paralela cu procesul de preparare a carnatilor: este mai bine sa nu stii ce se afla inauntru, scrie The Guardian.…

- Statele membre UE convin ca acordul in dosarul nuclear iranian ”nu este perfect”, dar ca trebuie pastrat, a declarat joi, la Sofia, cancelarul german Angela Merkel, la o zi dupa o discutie pe acest subiect intre Cei 28, relateaza AFP. ”Fiecare in UE impartaseste punctul de vedere potrivit caruia acordul…

- Prin trei actiuni indraznete din aceasta saptamana - avioane F-15, o prezentare prin PowerPoint si adoptarea unei noi legi controversate - premierul Benjamin Netanyahu si-a intarit pumnul incercand sa zadarniceasca ambitiile strategice ale Iranului si riscand astfel sa atraga cele doua tari intr-un…

- Stejarul oferit de Emmanuel Macron lui Donald Trump, pe care cei doi presedinti l-au plantat pe 23 aprilie in gradina Casei Albe, a disparut, potrivit unui fotograf al agentiei de presa Reuters.

- Noul șef al Partidului Socialist francez, Olivier Faure, s-a aratat foarte ofensiv duminica impotriva lui Emmanuel Macron in timpul congresului partidului, promițand ca socialiștii vor fi prezenti la intalnirea cu europenii pentru a oferi o alternativa "de stanga", potrivit Rador, care citeaza Le Vif.