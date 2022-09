Pasagerii blocați pe aeroporturi, din cauza suspendarii zborurilor companiei Blue Air, sunt nevoiți fie sa-și prelungeasca perioada de cazare in țara in care se afla, pana cand se stabilesc detaliile zborurilor Tarom care urmeaza sa-i reptatrieze, fie sa iși cumpere un alt bilet de avion, daca vor sa se intoarca in țara. Contactat de Libertatea, purtatorul de cuvant al Guvernului Dan Carbunaru a spus ca romanii blocați pe aeroporturi sau cu bilete de avion pentru maine vor trebui sa aștepte pana cand „se va face o centralizare a sesizarilor pe care le fac romanii”. „Decizia anunțata astazi este…