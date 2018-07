Stiri pe aceeasi tema

- Un tren cu elevi de la Școala 195 din Capitala a ramas blocat in camp, langa Pașcani, in județul Iași, de peste o ora. Cei 40 de copii mergeau intr-o tabara in Moldova, cu trenul InterRegio care s-a defectat. Reprezentantii CFR Calatori spun ca locomotiva s-ar fi stricat din cauza unei fluctuatii de…

- Liceele din intreaga tara se pregatesc pentru admiterea elevilor claselor a IX-a, fiecare dintre institutii pregatind diferite beneficii atractive pentru viitorii boboci. In Capitala, directorii liceelor se lauda cu rezultatele foarte bune pe care le au elevii, dar si cu activitatile extrascolare.

- Loturile 3 și 4 ale Autostrazii A10 Sebeș-Turda, intre Aiud și Turda, sunt pregatite sa preia traficul rutier, susțin reprezentanții Asociației Pro Infrastructura. Datele pentru recepție sunt 24 mai – pentru lotul 3 (constructor Tirrena Scavi, intre Aiud și Decea) și 15-16 iunie – pentru lotul 4 (constructor…

- Asociatia Pro Infrastructura a realizat o filmare aeriana a nodului rutier Virtutii, parte din proiectul penetratiei Splai-Ciurel-Autostrada A1, si afirma ca "santierul inainteaza cu viteza melcului". Reprezentantii ONG-ului spun ca proiectul este "un exemplu perfect de incompetenta si neputinta…

- Politia Capitalei a transmis, luni, precizari cu privire la interventia in cazul protestatarului Cristian Mihai Dide care a proiectat mesajul #rezist pe cladirea Muzeului de Arta din Bucuresti. "Sanctiunea contraventionala aplicata de politisti din cadrul Sectiei 3, in data de 13.04.2018 este…

- Disputa asupra locurilor finantate de la buget pentru programele de licenta, masterat si studii doctorale provoaca dispute tot mai mari intre diferitele universitati romanesti. Reprezentantii celor cu facultati din domeniul stiintelor umaniste, majoritatea grupate in consortiul Universitaria, au pierdut…

- In 31 octombrie 2017, primarul Timișoarei se lauda ca municipalitatea a caștigat definitiv procesul cu firma Romprest. Istoria zbuciumata a contractului de dezinsecție și deratizare a Timișoarei a inceput in toamna anului 2013, cand vechiul contract a expirat, iar primaria a scos din nou acest serviciu…

- Denuntatorul Cambridge Analytica, Christopher Wylie, sustine ca datele adunate de companie de la Facebook ar putea proveni de la peste 87 de milioane de utilizatori si ar putea fi depozitate in Rusia, relateaza CNN.