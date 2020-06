Stiri pe aceeasi tema

- Jojo a publicat astazi o imagine, alaturi de care a scris un un mesaj, in care le povestește tuturor, despre unul dintre cele mai dureroase momente din viața ei. Reacția vedetei vine dupa ce prietenii virtuali au intrebat-o daca și-a facut operații estetice. Episodul ingrozitor a avut loc in adolescența,…

- La inceputul carierei, i s-a pus in vedere ca nu va primi nimic de lucru in showbiz daca nu isi micsoreaza chirurgical nasul. Barbra a refuzat categoric sa-si retuseze in vreun fel profilul si, cu toate astea, a reusit sa devina starul legendar de azi. Si asta in ciuda faptului ca a facut, in ultima…

- Face ce face și iar ajunge in atenția fanilor! De aceasta data, Carmen de la Salciua a reușit sa-i lase masca pe toți cu o apariție surprinzatoare. Așa arata vedeta inainte de a apela la ajutorul medicului estetician!

- Viorel Catarama, 65 de ani, a marturisit ca arata mai tanari cu zece ani datorita intervențiilor realizate de soția sa, celebrul chirurg estetician Adina Alberts, care i-a efectuat mai multe operații estetice. Viorel Catarama s-a spovedit la IPS Teodosie dupa ce a vrut sa se infecteze cu coronavirus.…

- Dragi internauți, nu va puneți cu Lidia Buble! Acuzata ca are operații estetice, frumoasa artista a izbucnit. Ce replica le-a dat blondina celor care susțin ca a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale?