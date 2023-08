Ce operații estetice are Carmen Grebenișan Ce operații estetice are Carmen Grebenișan Una dintre intrebarile pe care Carmen Grebenișan le primește cel mai des in mediul online face referire la operațiile și intervențiile estetice la care a apelat de-a lungul anilor. Deschisa ca intotdeauna, vedeta a facut un filmuleț pe TikTok prin care le-a raspuns urmaritorilor ei la aceasta curiozitate. @carmengrebenisan Replying to @cat ♬ original sound – Carmen Grebenișan Carmen a marturisit ca prima operație estetica pe care a facut-o vreodata a fost cea de augmentare mamara. La vremea aceea, influencera avea puțin peste 20 de ani și a optat pentru… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Florescu le-a dezvaluit fanilor ei de pe rețelele personale de socializare la ce intervenții chirurgicale a apelat de-a lungul timpului. Concurenta de la Insula Iubirii a fost sincera cu internauții ei și a vorbit despre viața ei privata. Antrenoarea de fitness a recunoscut faptul ca a vizitat…

- Salvatore Ganacci, unul dintre cei mai excentrici DJ, a continuat tradiția și a pus din nou manele la Neversea 2023, festivalul de muzica de la malul marii. DJ-ul bosniaco-suedez a ales de aceasta data una dintre melodiile lui Florin Salam.Așa cum era de așteptat, Salvatore Ganacci a facut show in ultima…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș va deschide, in premiera in aceasta toamna, prima farmacie universitara. Numita „Gaudeamus", aceasta va funcționa dupa aceleași reguli ca o farmacie tradiționala dar va avea, in plus, siguranța eliberarii…

- Deschisa sub egida Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, Filiala Suceava, expoziția de pictura purtand semnatura Constantin Ungureanu-Box a fost vernisata sambata la Galeria de Arta "Ion Irimescu" din Suceava, unde va putea fi admirata pana pe 30 iunie, sub genericul ...

- O profesoara din Suceava a transmis o scrisoare deschisa adresata guvernanților și lui Klaus Iohannis, dupa ce președintele i-a certat pe sindicaliștii din Educație. In scrisoarea sa, cadrul didactic arata ca greva nu este doar pentru salarii. De cele mai multe ori suntem nevoiți sa piratam manuale…

- Kremlinul risca sa se confrunte cu o revolta a oamenilor de știința dupa ce trei cercetatori care au lucrat la rachetele hipersonice sunt anchetați pentru tradare. Oamenii de știința au publicat o scrisoare deschisa in apararea celor trei colegi.

- Politistii din Mures s-au autosesizat dupa ce pe rețelele de socializare au aparut imagini in care un barbat se filmeaza in timp ce loveste cu piciorul o pisica, iar animalul devine dezorientat. Agresorul a postat filmul pe TikTok, cu mesajul: "Am inebunit-o" si un emoji care rade. Conform datelor furnizate,…

- Catalin Botezatu a vorbit despre femeile care aleg sa iși faca operații estetice si a marturisit ca nu este impotriva acestor intervenții, insa sa fie facute cu masura.„Nu am nimic impotriva operațiilor estetice, dar fetele mele (n.r.: manechine) sunt naturale. O femeie daca are complexe… cum sa…