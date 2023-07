Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Giurca a vorbit despre calitațile pe care Marius Moise le are și asta dupa ce i-a luat apararea la Insula Iubirii. Concurenta a fost foarte deranjata de faptul ca lumea a spus ca ea sta cu iubitul ei pentru ca are bani, astfel ca acum a dat raspunsuri la multe curiozitați ale internauților. Iata…

- Tu recunoști fetița din imaginea de mai jos? Știm ca iți este destul de greu sa iți dai seama cine este micuța din fotografie, deoarece pe atunci era destul de mica, astfel ca avea doar cațiva anișori. Iți dam doar un indiciu: este concurenta in sezonul 7 de la Insula Iubirii. Ai ghicit despre cine…

- Flacara Ispitei s-a aprins, pentru prima data, pe Insula Iubirii! Acest lucru inseamna ca unul dintre concurenți a intrecut una dintre limitele impuse de partener. De asemenea, Bianca Giurca a inceput sa planga, dupa ce a vazut imaginile cu Marius Moise, in compania Oanei Monea. Concurenta a decis ca…

- Bianca Giurca a fost scoasa din sarite de ispita Romeo Vasiloni in ediția 5 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 6 iulie 2023. Iubita lui Marius Moise nu s-a mai putut abține și a rabufnit de fața cu toata lumea, la piscina.

- Bianca Giurca este una dintre concurentele care a decis sa participe, alaturi de iubitul ei, Marius Moise, la Insula Iubirii sezonul 7. Urmaritorii sai au ramas surprinși sa afle ca aceasta are surori și au dorit sa afle imediat daca ii moștenesc frumusețea. Iata cum arata impreuna!

- Bianca Giurca este concurenta in cel de-al șaptelea sezon de la Insula Iubirii, iar ea a venit in emisiune alaturi de iubitul ei, Marius Moise. Concurenta emisiunii este foarte activa pe rețelele de socializare personale, unde are o comunitate mare și unde posteaza destul de des. Recent, ea a postat…

- Dupa ce au vazut-o in primele ediții ale reality show-ului de la Antena 1, mulți fani ai emisiunii au vrut sa afle mai multe detalii despre Bianca Giurca de la Insula Iubirii 2023. Face furori in mediul online, fotografiile publicate de ea starnind valuri de reacții. Concurenta a mers in Thailanda pentru…

- Pe rețelele personale de socializare, Bianca Giurca a transmis un mesaj tranșant, dupa ce a fost acuzata ca sta cu Marius Moise pentru bani. Concurenta de la Insula Iubirii a fost deranjata in momentul in care a vazut ce mesaje ii trimit unele femei. Iata ce declarații a facut aceasta pe Instagram!