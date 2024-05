Ce onorariu cere Lavinia, soția lui Bănică Jr., pentru o cântare Nu doar Banica Jr. aduce bani acasa! De cand a devenit soția vedetei rock n roll-ului mioritic, mama și vanzatoare de articole vestimentare, mulți sunt surprinși ca Lavinia mai canta. Candva focoasa bruneta din duo-ul dance Spicy, fostul model a ramas o femeie la fel de spectuoasa și nu a abandonat lumea muzicala. Urca și acum pe scena, insa noua sa linie muzicala este una mai aproape de Banat, de unde se trage, unde a copilarit alaturi de mulți prieteni sarbi. De unde și noul sau program cu melodii inspirate din muzica de petrecere de la vest de Dunare. Pasiunea sa pentru muzica ii aduce venituri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lavinia Parva și Ștefan Banica Jr. formeaza un cuplu de senzație in showbiz-ul din Romania. Sunt casatoriți din anul 2017, iar de atunci și-au format o familie perfecta. Știind cat de cunoscut și apreciat de doamne și domnișoare este soțul ei, Lavinia Parva a dezvaluit daca este geloasa sau nu in casnicie!

- Absent timp de patru ani de pe stadioanele din Romania, Gigi Becali (65 ani) și-a facut apariția la sarbatoarea de titlu a echipei pe care o patroneaza, FCSB. Latifundiarul din Pipera a dezvaluit cine l-a convins sa iși faca prezența pe cel mai mare stadion al țarii. Meritul i-ar reveni soției sale,…

- Parteneriatul cu autoritatea de reglementare din SUA va asigura un proces solid de autorizare a reactoarelor modulare mici in Romania si o exploatare in siguranta la cele mai inalte niveluri de securitate nucleara, a declarat luni presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare…

- Un american s-a mutat in Romania, intr-un mic oraș din județul Gorj, din dragoste pentru o romanca pe care a cunoscut pe Internet. Acum, cei doi doi formeaza o familie, iar Michael Bush este captivat de Romania. Ana Maria și Michael Bush au impreuna cu copil. Cei doi s-au cunoscut in perioada pandemiei.…

- Un american s-a mutat in Romania, intr-un mic oraș din județul Gorj, din dragoste pentru o romanca pe care a cunoscut pe Internet. Acum, cei doi doi formeaza o familie, iar Michael Bush este captivat de Romania

- Doua familii de medici, una din Vaslui și una din Buzau, au avut parte de o tragedie in timpul unei excursii in Dubai, dupa ce autocarul in care se aflau a fost implicat intr-un grav accident rutier. Vacanța de vis in Dubai pentru doua familii de medici romani s-a transformat in coșmar, in urma unui…

- O prima audiere cu usile inchise a fost programata la aproape trei saptamani dupa decesul opozantului lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, anuntat presa rusa de stat, citand oficiali ai instantei, a relatat The Guardian.Un tribunal rus a stabilit ca judecarea procesului intentat de mama lui Aleksei…