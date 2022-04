Stiri pe aceeasi tema

- Dupa inaugurarea noului stadion Giulești, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, condus de Sorin Grindeanu, cel care pastorește și Clubul Sportiv Rapid București, a stabilit care sunt tarifele pentru inchirierea noii arene. De la 10.000 de euro pana la 25.000 de euro, chiria pentru un meci pe…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a anuntat, marti, ca trei jucatori din nationala Ucrainei, se vor antrena si, posibil, juca la FCSB. Doi dintre jucatori sunt legitimați la Sahtior Donetk, unul fiind Taras Stepanenko, iar al treilea jucator este capitanul reprezentativei si fotbalistul formatiei…

- Razvan Lucescu și Ana Maria sunt casatoriți de peste 20 de ani. Cei doi au doi copii, o fiica și un fiu: Maria Luiza și Matei. In vreme ce tanara se dedica vieții de familie și este foarte discreta, Matei a bifat cateva apariții televizate. Iata cum arata și cu ce se ocupa nepotul lui Mircea Lucescu.

- Chiar daca trece printr-o perioada foarte buna, FC Barcelona a obținut doar o remiza impotriva echipei Galatasaray (pentru care evolueaza Olimpiu Moruțan și Alexandru Cicaldau), scor 0-0, in manșa tur a optimilor Europa League. Tot joi, PSV și FC Copenhaga au oferit un meci spectaculos in Conference…

- Razvan Lucescu, un car de nervi in Grecia. Antrenorul roman de la PAOK ii dedica tatalui sau victoria de joia trecuta din Conference League, in urma careia echipa greaca s-a calificat in optimile competiției. In acea zi Rusia ataca Ucraina, iar tatal tehnicianului de 53 de ani, Mircea Lucescu, era blocat…

- „Primavara europeana” a inceput deja in Champions League, Europa League și Conference League, inca din 15 februarie. Dar acum, ea vine și in calendar, odata cu saptamana marțișorului in Romania, o saptamana in care pasionații de sport sunt rasfațați cu evenimente majore in mai multe discipline. ...

- Prima saptamana fotbalistica de cupe europene din 2022 continua joi, 17 februarie, cu jocurile din Europa League și din Conference League, ambele ajunse in faza 16-imilor de finala, dupa ce zilele de marți și miercuri au fost rezervate intrecerilor din Liga Campionilor.

- Fostul atacant al Universitații Craiova, in prezent la AC Parma, Valentin Mihaila, este la un pas de revenirea in Serie A! Și nu oriunde! La Atalanta, una dintre formațiile aflate pe „val“ in Italia și in Europa. Presa italiana anunța ca „Ținta“ a facut deja vizita medicala la Atalanta, iar anunțul…