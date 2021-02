Stiri pe aceeasi tema

- ”Declansarea procedurii de investigatie este, asa cum a precizat si Ministerul Energiei, o etapa in procesul de analiza a Planului de Restructurare a CE Oltenia trimis de Romania la Comisia Europeana. In aceasta etapa, Comisia Europeana evalueaza si cere clarificari suplimentare in privinta unor elemente…

- Guvernul a acordat CE Oltenia (CEO), in februarie 2020, un ajutor de salvare in suma de 251 milioane de euro, constand intr-un aport temporar de lichiditati sub forma de imprumut, necesar pentru salvarea companiei aflata in dificultate economico-financiara. Ajutorul a fost autorizat de Comisia Europeana…

- Complexul Energetic Oltenia este unul din cei mai mari producatori de energie din tara si se afla in subordinea Ministerului Energiei. ”Comisia Europeana a deschis o investigatie aprofundata pentru a evalua daca masurile de sprijin acordate de autoritatile romane Complexului Energetic Oltenia SA („CE…

- Guvernul a aprobat, miercuri seara, memorandumul prin care va acorda, in urmatorii ani, un ajutor de peste 1,3 miliarde de euro Complexului Energetic Oltenia in vederea restructurarii. "Am aprobat astazi in sedinta de guvern Memorandumul pentru Compania Energetica Oltenia, memorandum prin…

- ​Guvernul a aprobat în ședința de miercuri un memorandum privind acordarea unui ajutor de stat pentru restructurare de 1,326 miliarde de euro, în perioada 2021-2025, Complexului Energetic Oltenia, a anunțat ministrul Economiei, Virgil Popescu. Suma este prevazuta în planul de restructurare,…

- "Am aprobat astazi in sedinta de guvern Memorandumul pentru Compania Energetica Oltenia, memorandum prin care Guvernul se angajeaza ca in perioada 2021-2025 va pune la dispozitie prin bugetul de stat schema de ajutor de stat pentru restructurarea companiei, in valoare de 1.326.000.000 de euro”, a anuntat…

- Comisia Europeana a invitat CE Oltenia sa declanseze procedura de notificare, etapa finala a procesului de aprobare a Planului de restructurare si decarbonare, document transmis la Bruxelles pe 31 august 2020. Reprezentantii CE Oltenia au dialogat constant, in cele peste doua luni scurse de la transmiterea…

- Complexul Energetic Oltenia intra în etapa finala a procesului de evaluare a Planului de restructurare și decarbonare, cea a notificarii Comisiei Europene. Reprezentanții companiei spun ca au spus oficialilor de la Bruxelles ca principala sursa de venituri este vânzare de energie electrica,…