Conducerea Complexului Energetic Oltenia a dat aprobarea pentru o investiție in modernizarea sistemului de transport al carbunelui la una dintre sucursalele centralei electrice. Bugetul aprobat pentru acest proiect este de 1,66 milioane de lei, acoperind costurile pentru elaborarea documentației tehnice și realizarea lucrarilor de reparații capitale la liniile de cale ferata care deservesc Sucursala Electrocentralei […] The post CE Oltenia investește intr-o centrala care se va inchide appeared first on Puterea.ro .