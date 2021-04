CE Oltenia are nevoie de 7,5 milioane de certificate

Stiri pe aceeasi tema

- Au fost alocate fonduri pentru modernizarea drumurilor de interes local din Baia de Fier. Este vizata intreaga rețea de drumuri satești din comuna. Infrastructura rutiera are nevoie de reabilitare, avand in vedere ca este o zona intens circulata. Aici ajung an de ani mii și mii de turiști. Autoritațile…

- Visual Fan, compania din Brașov care comercializeaza gadgeturi sub marca Allview, cheama in judecata subsidiara locala a Huawei, acuzand ca firma din Shenzhen ii folosește marca, informeaza Profit.ro . Care este motivul? Ei bine, Allview spune ca Huawei folosește sintagma „All-View Display”, creand…

- Compania Johnson & Johnson a inceput luni sa livreze vaccinul pentru COVID-19 catre țarile UE, au declarat oficialii Uniunii Europene și compania, conform Reuters, potrivit MEDIAFAX. Compania planuise inițial sa-și inceapa livrarile la inceputul lunii aprilie, dar a intarziat lansarea…

- "Este vorba de un lot de vaccin de la AstraZeneca asupra caruia exista aceasta suspiciune ca ar fi potențial legat de apariția unor cazuri de persoane vaccinate care au dezvoltat intr-o perioada de zece zile de la vaccinare fenomene trombotice, apariția unor cheaguri de sange. Agenția Europeana a Medicamentului…

- Incepand cu luna aprilie 2021, vor fi disponibile pentru statele UE circa 100 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 pe luna, dupa cum a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,...

- Telekom Mobile Communications (fostul Cosmote) avea 3,64 milioane de clienți (SIM-uri de telefonie mobila și date) la sfârșitul anului trecut, în scadere cu 9,8% (circa 400.000 de clienți) fața de aceeași perioada a anului 2019, arata datele grupului elen OTE, care pentru prima data a decis…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța terminarea urmaririi penale și expedierea in instanța de judecata a dosarului penal in privința a cinci persoane acuzate de prejudicierea statului cu circa 19,4 milioane lei, in 2010. Motivul invocat in cererea…

- Curtea de Apel Constanta s a pronuntat intr un dosar unde parti sunt Primaria Targusor si societatea Ewind SRL Instanta a decis ca primaria este buna de plata catre firma mentionata Vorbim de suma de 1.860.737,03 lei Banii sunt aferenti impozitul pe cladire incasat pentru turbinele eoliene montate pe…