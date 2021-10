Stiri pe aceeasi tema

- “Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a primit in anii 2020 si 2021, din partea unor consumatori impotriva carora s-a inceput procedura de executare silita, peste 130 de cereri de negociere cu banca. Cu toate ca bancile se aflau deja in faza de recuperare a sumelor…

- Ministerul Finantelor a atras, vineri, 30 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 221,3 de milioane de lei, la o dobanda de 4,33% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni de stat benchmark, cu maturitatea reziduala la 175 de luni, potrivit datelor publicate…

- Intr-un singur an pe rolul instantelor s-au inregistrat 3.594 de litigii pe legea darii in plata., dintre care au fost solutionate doar 593: 357 in favoarea bancilor si 236 in favoarea debitorilor, a declarat intr-un interviu acordat „Adevarul” Alexandru Paunescu, presedintele CSALB.

- ”Economisire si dobanzi avantajoase la C.A.R. Credit Capital”, interviu realizat de Daniel Botea. https://danielbotea.ro/2021/05/economisire-dobanzi-avantajoase-la-car.htmlDespre economisire in general si despre dobanzi avantajoase in particular am discutat cu Mihai Rosculeasa, presedintele…

- Noul ministru de finanțe Dan Vilceanu a impruumutat 700 de milioane de lei in numai 5 zile.In prima zi de mandat a lui Dan Vilceanu la Finanțe, ministrul a mai indatorat țara cu o suma record: inca 574,5 milioane de lei, transmimte Realitatea PLUS. Pe 19 august, Ministerul Finantelor a imprumutat, joi,…

- Majoritatea bancilor din lume au servicii diferite cand vine vorba de conturile bancare premium și cardurile bancare premium. Anumite carduri și, implicit, servicii, sunt standard catre medium. Cand vorbim de carduri premium, aici lucrurile și condițiile se schimba. Serviciile sunt mult mai personalizate,…

- Ministerul Finantelor a atras 45 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia in care a imprumutat 305 milioane de lei, la o dobanda de 2,92% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni de stat benchmark, cu maturitatea reziduala la 39 luni, potrivit datelor BNR. Valoarea nominala a emisiunii…

- Sa faci economii intr-o astfel de perioada pentru unii dintre noi este un gand la care nici nu indraznim sa visam. Doar te uiți in portofel și vezi cum fug banii care nici macar nu iți ajung de la o luna la alta. Cu toate acestea, economisind puțin cate puțin, sume mici de bani, vei reuși sa-ți schimbi…