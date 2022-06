Stiri pe aceeasi tema

- Mario Simen este noua senzație pe TikTok, datorita faptului ca acopera o nișa slab repprezentata in țara noastra. A ajuns viral ca „barbatul care se machiaza”, dupa ce a inceput sa posteze clipuri in care se transforma radical cu ajutorul fardurilor.

- Ginerele lui Sorinel Puștiu a devenit tata pentru a treia oara! A oferit și primele declarații, la Antena Stars, in exclusivitate, la doar cateva minute dupa ce partenera lui de viața a nascut. Nu doar ca are succes rasunator in lumea manelelor, stați sa vedeți cu ce familie frumoasa se mandrește Alex…

- Daniel Boloca, mijlocaș central de 23 de ani de la Frosinone, a fost inclus in lotul largit al Romaniei pentru meciurile de luna viitoare din Liga Națiunilor. Intre 4 și 14 iunie, naționala Romaniei va disputa primele meciuri oficiale din mandatul lui Edi Iordanescu, toate in grupa de Nations League.…

- Monica Barladeanu a avut o prezența de-a dreptul spectaculoasa recent, la Gala Premiilor Gopo 2022. Vedeta a stat de vorba cu reporterii de la Antena Stars și a marturisit care este, de fapt, motivul pentru care s-a intors in Romania. Monica Barladeanu a locuit timp de 13 ani peste Ocean, insa iata…

- Gabi Badalau e implicat intr-un nou scandal, de aceasta data dupa petrecerea de burlaci organizata de Florin Salam. Contactata de catre reporterii Antena Stars, dupa toate cele intamplate, Claudia Patrașcanu a avut o reacție dura. Ce a transmis vedeta.

- Silvana Riciu și-a dorit mereu sa fie artista, iar aceasta dorința a fost și a mamei sale. Din pacate, femeia s-a stins din viața in urma cu mai mulți ani, insa artista are un mare regret. Iata ce a marturisit cantareața in exclusivitate la Antena Stars!

- In aceasta dupa-amiaza, munca de o viața a lui Ionuț și Florin Cercel cat și a tatalui lor a fost ruinata in doar cateva minute. Studioul unde filmau toate piesele ajunse in top, a fost facut scrum in incendiul izbucnit in centrul comercial din București in urma cu doar cateva ore. Iata la ce suma uriașa…

- Mama Danielei Gyorfi s-a stins din viața in urma cu opt ani. Anica Gyorfi suferea de o paralizie a picioarelor de mai bine de 30 de ani, iar artista a fost nevoita sa aiba grija de ea. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars motivul pentru care nu a vandut locuința in care a locuit cu mama…